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Георгия Джикию убрали из заявки «Химок» на этот сезон РПЛ

Георгия Джикию убрали из заявки «Химок» на этот сезон РПЛ
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Подмосковные «Химки» убрали из заявки клуба на текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги защитника Георгия Джикию. Он пополнил состав команды в начале этого сезона, но пропустил много матчей из-за повреждения.

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. Ранее он выступал за московский «Спартак», откуда ушёл по истечении срока контракта.

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