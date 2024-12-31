Экс-игрок «Динамо» Никола Моро может вернуться в чемпионат Хорватии

Бывший полузащитник московского «Динамо» Никола Моро, ныне выступающий за итальянскую «Болонью», может вернуться в чемпионат Хорватии. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, загребское «Динамо» хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно.

Никола Моро выступал за «Динамо» с 2020 года. Контракт 24-летнего хорватского полузащитника с «Динамо» был рассчитан до лета 2025 года. За московский клуб 24-летний хорват провёл 66 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах «Болоньи» во всех турнирах, в том числе в пяти играх Лиги чемпионов, в которых отметился одной результативной передачей.