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В России официально покажут все матчи ЧМ-2026 по футболу

В России официально покажут все матчи ЧМ-2026 по футболу
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В России официально полностью покажут чемпионат мира по футболу 2026 года. Все матчи турнира будет эксклюзивно транслировать «Матч ТВ». Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал новость об официальном праве транслировать ЧМ-2026 в России.

«Самый масштабный чемпионат мира по футболу в истории. Впервые чемпионат мира пройдёт в трёх странах и впервые в финальном этапе примут участие 48 сборных. Благодаря изменению формата турнира количество матчей увеличилось более чем в полтора раза, до 104 матчей, и все они будут показаны на наших каналах и на цифровых платформах!

Чемпионат мира по футболу — это такое глобальное событие, которое приковывает внимание не только футбольных болельщиков, а даже тех, кто в иное время спортом особо не интересуется. Весь мир будет обсуждать голы, яркие победы и обидные поражения, колоритных болельщиков и атмосферу футбольного праздника», — приводит слова Тащина «Матч ТВ».

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