Лотар Маттеус: «Байер» — команда года в Германии, а возможно, и в Европе

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус высказался о выступлениях леверкузенского «Байера» в 2024 году.

«Эта команда доминировала в Бундеслиге. «Байер» Леверкузен — команда года в Германии, а возможно, и в Европе. Они выиграли два титула и дошли до финала Лиги Европы. Это не случайность, за этим стоит хорошая и упорная работа. Люди, стоящие у руля, дальновидны. Они принимают правильные решения, хорошо работают в команде. Дискуссий почти не бывает. Избежать бардака — один из важнейших факторов успеха в наши дни. В Леверкузене такого не было. Именно поэтому в этом году команда уверенно шла вперёд.

Конечно, Флориан Вирц и Хаби Алонсо чуть больше в центре внимания. Но я думаю, что такие игроки, как Гранит Джака и Жонатан Та, также нашли свою важную роль. Всё, что сделал тренер, сработало. Но этот состав ему также дал Симон Рольфес. Планирование было проведено на ранней стадии, всё было сделано быстро, и весь состав смог подготовиться к тому, что они, возможно, уже поставили перед собой как внутреннюю цель — быть на вершине», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.