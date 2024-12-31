Невилл резко высказался о замене игрока «МЮ» Зиркее на 33-й минуте матча с «Ньюкаслом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал замену нападающего «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее в первом тайме матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:2). Форвард был заменён на 33-й минуте игры.

«Мне на самом деле жаль Джошуа Зиркзее. Его купили за большие деньги, но в нём есть человек. По сути, его освистывали собственные фанаты. Он не был хорош, но все они были плохи. Вы наблюдаете за худшей командой в этой «весовой категории» в стране», — приводит слова Невилла Euro Foot в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что болельщики «Манчестер Юнайтед» освистали нападающего во время его выхода с поля. После замены форвард сначала отправился на скамейку запасных, однако после свиста и криков в свой адрес с трибун убежал в раздевалку.