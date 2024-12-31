«Акрон» выступил с новогодним обращением к болельщикам

Футбольный клуб «Акрон» от имени главного тренера команды Заура Тедеева поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Парад новогодних поздравлений открывает Заур Тедеев! Главный тренер спешит поздравить самых лучших болельщиков прямиком из родного Владикавказа», — сказано в сообщении пресс-службы «Акрона», которое было опубликовано в социальной сети VK.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Акрон» располагается на девятой строчке (22 очка).