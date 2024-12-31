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«Он не туда попал». Юрий Сёмин — о карьере Алексея Миранчука в «Аталанте»

«Он не туда попал». Юрий Сёмин — о карьере Алексея Миранчука в «Аталанте»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о карьере полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте». Сейчас хавбек выступает за американский клуб «Атланта Юнайтед».

— Миранчуку было очень сложно в «Аталанте», потому что он не под те понимания тренера…

— А как же его взяли в «Аталанту»?
— Этого я не знаю, как и того, почему всё произошло именно в «Аталанте». У него была масса всяких команд, и он, вне сомнений, талантлив. Он, кстати, сделал чудо. Алексей же всё-таки выступал в «Аталанте», давали ему 10 минут, он максимально играл, давали 15 минут. Не обижался. Другой мог обидеться, бросить, и всё.

Поэтому его взяли сейчас в МЛС. Прекрасная карьера, но он не туда попал. Это моё опять же мнение. Не туда попал, там нужны были футболисты, которые играют одинаково как в атакующих действиях, так и в оборону. Так нужно после атаки бежать домой или прессинговать. А это было, наверное, не для Алексея, — сказал Сёмин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.

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