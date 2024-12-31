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«Где Батракову место-то?» Сёмин назвал клуб, в котором игроку стоит продолжить карьеру

«Где Батракову место-то?» Сёмин назвал клуб, в котором игроку стоит продолжить карьеру
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о будущем лидера железнодорожников Алексея Батракова.

— Батракову, конечно, нужно оставаться в клубе. Конечно, у него всё родное.

— Сейчас начали говорить, не пора ли ему ехать в Европу...
— Пускай он на ноги встанет. Я вам сейчас фамилии сказал, которые играют в Европе. А где же ему место-то? Пока нет места, надо поехать туда, где тебе есть место. Надо пойти туда, где ты будешь играть часто, где в тебя верят и где тебе дают [время]. И ты подходишь по тактике, по пониманию тренера, по пониманию, какой футбол он хочет [видеть], — сказал Сёмин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.

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