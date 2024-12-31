Уэйн Руни отправлен в отставку с поста тренера «Плимут Аргайл»

«Плимут Аргайл», выступающий в Чемпионшипе, объявил об отставке бывшего игрока сборной Англии, победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы Уэйна Руни с поста главного тренера команды.

«Плимут Аргайл» подтверждает, что клуб и главный тренер Уэйн Руни пришли к взаимному соглашению о немедленном расставании. Вместе с Руни клуб покинут помощник главного тренера Майк Фелан и тренер первой команды Саймон Айрленд.

«Мы хотели бы поблагодарить Уэйна и его команду за все их усилия и пожелать им всего наилучшего в будущем. На данном этапе клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев, а информация о новом руководстве первой команды появится в ближайшее время», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

«Плимут» занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа. Клуб набрал всего 18 очков после 23 матчей.