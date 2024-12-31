Сутормин объяснил, за счёт чего «Ростов» добыл шесть побед подряд перед зимней паузой

Футболист «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, за счёт чего южной команде удалось наладить результаты перед зимней паузой в сезоне. Напомним, ростовчане выиграли четыре последних матча в РПЛ и два — в Кубке России. «Ростов» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны.

«Думаю, за счёт коллектива. Сплотились. До этого был не совсем удачный период. Поняли, что оказались в неудачном положении и что через работу надо сплотиться. Мы и до этого всё понимали, но, видимо, делали что‑то не так, поскольку результат был иным. Как раз после этих матчей Валерий Георгиевич приводил статистику — всё в целом так же, как и было, однако где‑то нам не везёт, какие‑то голы нам залетают, а мы не забиваем. Но потом были матчи, когда сыграли лучше и добились побед», — сказал Сутормин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лидером РПЛ на момент зимней паузы является «Краснодар». В активе «быков» 39 очков. Столько же — у «Зенита», который уступает лидеру лишь по дополнительным показателям.