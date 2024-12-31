Уэйн Руни прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Плимута»

Экс-игрок сборной Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы Уэйн Руни прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Плимут Аргайл».

«Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить совет директоров футбольного клуба «Плимут Аргайл». Спасибо также всем сотрудникам, которые сделали меня желанным гостем, а клуб — таким особенным местом. Спасибо игрокам и болельщикам за их усилия и поддержку во время моего пребывания на посту главного тренера. Я желаю им всего наилучшего в будущем.

«Зелёной армии» спасибо за то, что сделали матчи на «Хоум Парк» такими особенными, это воспоминания, которыми мы будем делиться вечно. Я также хотел бы особо отметить мой тренерский штаб за их знания, преданность, помощь и поддержку.

«Плимут Аргайл» всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я буду продолжать следить за их результатами и интересоваться ими», — приводит слова Руни пресс-служба клуба на официальном сайте.