Юрий Сёмин колко ответил Геннадию Орлову на вопрос о Соболеве в «Зените»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин колко ответил журналисту и комментатору Геннадию Орлову на вопрос о нападающем Александре Соболеве в «Зените».

— Соболев ещё «Зениту» может пригодиться?

— Ну, я думаю, каждый человек, который у вас в «Зените» есть, должен пригодиться (улыбается), у вас сейчас не всё хорошо (смеётся), — сказал Сёмин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».