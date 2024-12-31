Непомнящий: абсолютно разочарован в Соболеве, переход в «Зенит» — это ошибка

Бывший главный тренер сборной Камеруна и множества клубов РПЛ Валерий Непомнящий высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

«Я абсолютно разочарован в нём. В том плане, что его переход из «Спартака» — это ошибка. В «Зенит» — тем более. Перейди куда-то в любую другую команду второй восьмёрки… А «Зенит» — это уже всё. И как бы судьба его наказывает.

Он — один из сильнейших отечественных нападающих в этом амплуа. Но игроки, которые конкурируют с ним в «Зените», не уступают ему ни в чём. Он психологически подавлен, а те игроки мотивированы хорошо. У нападающего должен быть кураж, он должен быть вдохновлён и одухотворён, чтобы в нужную секунду оказаться в нужном месте, — вот так и забиваются голы. Он психологически под большим грузом.

Под этим грузом уже почти 10 лет играет Дзюба, но Артём с этим справляется, потому что он в этом купается. Соболев, как я вижу, — игрок другого типа. Его раздражают все и всё, и он играет хуже, чем может. А Дзюба выступает лучше, чем всегда, в таких ситуациях», – приводит слова Непомнящего «Спорт День За Днем».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» в августе 2024 года. Ранее форвард также выступал за самарские «Крылья Советов», «Томь» и «Енисей».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.