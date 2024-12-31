Юрий Сёмин оценил перспективы Максима Глушенкова из «Зенита»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил потенциал Максима Глушенкова из «Зенита». Специалист выделил сильные качества игрока.

— Давайте про Глушенкова. Ваш взгляд на его игру?

— Ну, он хорошо начал очень.

— Да не то слово. Ну, какие перспективы у Глушенкова, вот чем он вам нравится?

— Ну, без сомнения, он талантливый. Перспективных таких игроков, которые могут создать острую ситуацию, не очень много в нашей лиге. Хорошая обводка, хороший удар. Он здорово понимает футбол, где в одно касание сыграть, где, наоборот, в обводку пойти, — сказал Сёмин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.