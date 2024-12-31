Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин оценил перспективы Максима Глушенкова из «Зенита»

Юрий Сёмин оценил перспективы Максима Глушенкова из «Зенита»
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил потенциал Максима Глушенкова из «Зенита». Специалист выделил сильные качества игрока.

— Давайте про Глушенкова. Ваш взгляд на его игру?
— Ну, он хорошо начал очень.

— Да не то слово. Ну, какие перспективы у Глушенкова, вот чем он вам нравится?
— Ну, без сомнения, он талантливый. Перспективных таких игроков, которые могут создать острую ситуацию, не очень много в нашей лиге. Хорошая обводка, хороший удар. Он здорово понимает футбол, где в одно касание сыграть, где, наоборот, в обводку пойти, — сказал Сёмин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.

Материалы по теме
«Где Батракову место-то?» Сёмин назвал клуб, в котором игроку стоит продолжить карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android