«А остальные участвуют?» Сёмин — про заявления Федорищева о «Зените»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывание губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который ранее заявил, что «Зенит» не участвует в коррупционных схемах с судьями.

— Юрий Павлович, а вот один губернатор решил провести революцию, победить судейскую мафию. Это губернатор Самары.

— Почему вы назвали их мафией?

— Так он сказал, что 36 млн просят судьям для того, чтобы завершить какие-то там договоры и всё прочее! Он возмутился, молодец, правильно возмутился. Но, на ваш взгляд, может быть такое, что существует какая-то группа людей, которые вот с каждой команды берут деньги для того, чтобы что-то делать?

— Вообще это такой вопрос… Во-первых, если есть тема, надо её довести до конца. Это в интересах всех, в интересах футбола, в интересах лиги. Но надо не забывать об одном, что у нас лига, и лига на протяжении года, вот мы берём целый год, чемпионат идёт, правильно? Это приходит приблизительно 5 млн зрителей на стадион, 5 млн! А сколько у телеэкрана? Это такая большая аудитория, это тоже надо учитывать.

Пускай расследуют, если есть основания, но мне не понравилось одно высказывание: «Вот я точно знаю, что «Зенит» не участвует в этом». А остальные что, значит, все участвуют? — сказал Сёмин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.