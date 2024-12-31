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«Вы успокойтесь». Юрий Сёмин объяснил, почему «Зенит» снова станет чемпионом РПЛ

«Вы успокойтесь». Юрий Сёмин объяснил, почему «Зенит» снова станет чемпионом РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему «Зенит» снова выиграет Российскую Премьер-Лигу.

— Вы успокойтесь, «Зенит» выиграет. Потому что Семак знает.

— Вы верите в Семака?
— Да, я верю. Семак знает эту подготовку. Он сам игроком был в российском чемпионате. Он знает, как три месяца быть без футбола. Такого нет нигде в Европе, а у нас много тренеров европейских. Вот Станкович, европейский тренер. Как готовить команду? Семак знает лучше всех. Поэтому спокойно: он подготовит, и вы выиграете. Вот почему они первый этап, можем сказать, не совсем хорошо, не с отрывом ушли, у них же на сборах, у вас не все приехали, — сказал Сёмин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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