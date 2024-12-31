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«Зенит» убрал Ильзата Ахметова из заявки РПЛ в день рождения футболиста

«Зенит» убрал Ильзата Ахметова из заявки РПЛ в день рождения футболиста
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Санкт-петербургский «Зенит» убрал полузащитника Ильзата Ахметова из заявки на текущий сезон РПЛ в день рождения футболиста. Позднее пресс-служба бело-голубых поздравила Ахметова в своём телеграм-канале.

«Ильзату Ахметову — 27! Дорогой Ильзат! Мы от всей души поздравляем Вас с днём рождения и желаем крепкого здоровья и исполнения всех Ваших мечтаний!» — сказано в сообщении «Зенита».

Ахметов провёл три матча в рамках РПЛ текущего сезона. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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