Хлестов — о планах на Новый год: оливье, глоток шампусика и спать

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов рассказал о своих планах на новогоднюю ночь.

«Какие у меня планы? Моё любимое новогоднее блюдо — оливье, не представляю без него новогодний стол. Также обязательно должно быть шампанское. Я планирую съесть оливье, сделать глоток шампусика и лечь спать», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».