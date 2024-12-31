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«Олимпиакос» объявил об уходе экс-игрока «Челси» Виллиана

«Олимпиакос» объявил об уходе экс-игрока «Челси» Виллиана
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Греческий «Олимпиакос» объявил об уходе 36-летнего бразильского вингера Виллиана, ранее выступавшего за лондонский «Челси».

«ФК «Олимпиакос» желает Виллиану всего наилучшего в его дальнейшей карьере. В Пирее у него всегда будет семья», — говорится в заявлении на странице клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Виллиан стал футболистом «Олимпиакоса» в сентябре 2024 года. За это время бразилец принял участие в 11 матчах клуба во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

Большую часть карьеры Виллиан выступал за «Челси». Бразилец играл за «синих» на протяжении семи лет (с 2013 по 2020 год). В составе лондонского клуба он завоевал два чемпионских титула АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии и Лиги Европы. Также вингер выступал за «Коринтианс», «Шахтёр», «Анжи», лондонский «Арсенал» и «Фулхэм».

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