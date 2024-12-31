Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кунья дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение в игре с «Ипсвичем»

Кунья дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение в игре с «Ипсвичем»
Комментарии

Футболист «Вулверхэмптона» Матеус Кунья дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение в игре 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем». Также Кунья оштрафован на € 96 тыс. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс со ссылкой на постановление Футбольной ассоциации Англии.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 2
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Доэрти – 15'     1:1 Кунья – 72'     1:2 Тейлор – 90+4'    
Удаления: Аит-Нури – 90+5' / нет

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Ипсвичем» состоялся 14 декабря. Победу в этой встрече со счётом 2:1 одержал «Ипсвич». «Волки» по состоянию на сегодняшний день занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 16 очков по результатам 19 игр.

25-летний Кунья выступает за «Вулверхэмптон» с 2023 года. Ранее бразилец играл за мадридский «Атлетико».

Материалы по теме
«Превратился в тактическую пустоту». Звезда «Сити» — самый яркий провал года в Англии
«Превратился в тактическую пустоту». Звезда «Сити» — самый яркий провал года в Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android