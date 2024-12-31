Кунья дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение в игре с «Ипсвичем»

Футболист «Вулверхэмптона» Матеус Кунья дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение в игре 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем». Также Кунья оштрафован на € 96 тыс. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс со ссылкой на постановление Футбольной ассоциации Англии.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Ипсвичем» состоялся 14 декабря. Победу в этой встрече со счётом 2:1 одержал «Ипсвич». «Волки» по состоянию на сегодняшний день занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 16 очков по результатам 19 игр.

25-летний Кунья выступает за «Вулверхэмптон» с 2023 года. Ранее бразилец играл за мадридский «Атлетико».