Кунья дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение в игре с «Ипсвичем»
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Футболист «Вулверхэмптона» Матеус Кунья дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение в игре 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем». Также Кунья оштрафован на € 96 тыс. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс со ссылкой на постановление Футбольной ассоциации Англии.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 2
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Доэрти – 15' 1:1 Кунья – 72' 1:2 Тейлор – 90+4'
Удаления: Аит-Нури – 90+5' / нет
Матч между «Вулверхэмптоном» и «Ипсвичем» состоялся 14 декабря. Победу в этой встрече со счётом 2:1 одержал «Ипсвич». «Волки» по состоянию на сегодняшний день занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 16 очков по результатам 19 игр.
25-летний Кунья выступает за «Вулверхэмптон» с 2023 года. Ранее бразилец играл за мадридский «Атлетико».
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