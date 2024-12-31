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«Это оскорбление!» Самедов назвал соперника, с которым сборной России не стоит играть

«Это оскорбление!» Самедов назвал соперника, с которым сборной России не стоит играть
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Известный российский экс-футболист Александр Самедов рассказал о своём отношении к медийному футболу. Он признался, что нормально относится к Медиалиге. Однако его раздражает проведение параллели между медийным и профессиональным спортом. По мнению Самедова, потенциальная идея РФС сыграть с командой Медиалиги — это оскорбление для сборной России по футболу.

«Я нормально отношусь к медиафутболу, даже встречался со многими людьми. Но с точки зрения параллели «профессионалы и Медиалига» меня это безумно раздражает и бесит. Профессионалы не могут быть на одном уровне с ними. Тем более когда звучит, что медиасборная сыграет с национальной командой. Я считаю, что это оскорбление. Это реально оскорбление. Люди в РФС должны это пресекать», — сказал Самедов в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова.

Ранее в СМИ появились разговоры, что сборная Медиалиги может стать соперником для сборной России, если не получится организовать официальный товарищеский матч.

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