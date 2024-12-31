Аморим ответил на вопрос, почему не выпустил Рашфорда в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, почему он не выпустил нападающего Маркуса Рашфорда на поле в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» (0:2). Отметим, что форвард до этого не попадал в заявку клуба на протяжении четырёх матчей.

«Я сделал заявление, не выпустив Маркуса Рашфорда? Я думаю о команде, а вы много думаете о Маркусе. Я думаю о команде, а не делаю заявления», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Маркус Рашфорд провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.