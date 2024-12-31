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Аморим ответил на вопрос, почему не выпустил Рашфорда в матче с «Ньюкаслом»

Аморим ответил на вопрос, почему не выпустил Рашфорда в матче с «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, почему он не выпустил нападающего Маркуса Рашфорда на поле в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» (0:2). Отметим, что форвард до этого не попадал в заявку клуба на протяжении четырёх матчей.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 4'     0:2 Жоэлинтон – 19'    

«Я сделал заявление, не выпустив Маркуса Рашфорда? Я думаю о команде, а вы много думаете о Маркусе. Я думаю о команде, а не делаю заявления», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Маркус Рашфорд провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

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