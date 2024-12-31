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«У меня и в «Зените» так было». Сутормин — о нехватке игрового времени в «Ростове»

«У меня и в «Зените» так было». Сутормин — о нехватке игрового времени в «Ростове»
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Футболист «Ростова» Алексей Сутормин ответил на вопрос о своём игровом времени в составе южной команды. Под конец 2024 года игрок потерял место в основном составе. Однако он заявил, что результаты команды для него важнее личных амбиций. Аналогичная ситуация с игровым временем у Сутормина была в «Зените», поэтому он спокойно относится к своему статусу.

«Хочу ли поговорить с Карпиным по поводу своего игрового времени? Есть тренер, он отвечает за результат, он отталкивается от того, что происходит в матче, принимает решение и несёт за него ответственность. Ситуация с игровым временем — нормальный момент. Результат есть, команда выигрывает, это самое главное. Для меня результат команды важнее, чем моё игровое время. У меня и в «Зените» так было», — сказал Сутормин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Сутормин выступает за «Ростов» на правах аренды. Полноценный контракт Алексея принадлежит «Зениту».

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