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«Ошибся — до свидания». Юрий Сёмин рассказал, как нужно реформировать судейство в РПЛ

«Ошибся — до свидания». Юрий Сёмин рассказал, как нужно реформировать судейство в РПЛ
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о судействе в российском футболе. Он предположил, как нужно реформировать работу арбитров в РПЛ.

— Ну, что будем с судьями-то всё-таки делать? Вы считаете, что обновлять надо просто судейский корпус? Молодых запускать, а тех, кто провинился?..
— Ну, во-первых, вот эту тему, которую губернатор Самары [начал], прежде всего, нужно закончить её, а дальше думать, что нужно сделать. Ситуация очень простая. Очень простая. Ошибся — до свидания. Все ошибаются.

— Ну, первый раз ошибся, дисквалифицировать на несколько матчей.
— Тот, кто дисквалифицирует, должен быть независимым человеком. Это раз, важно. И второе — вот эта комиссия, которая есть, она должна [состоять] из разных людей, там должны и футболисты обязательно быть. Они и чувствуют, они знают, где пенальти, а где не пенальти. Ну и сейчас [есть] VAR, я не знаю, как можно ошибаться, — сказал Сёмин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.

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