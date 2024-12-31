Экс-игрок «Зенита» Чонтофальски рассказал, что мог перейти в «Челси» и «Арсенал»

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал, что у него было несколько возможностей перебраться в английскую Премьер-лигу. В частности, у чешского голкипера были варианты с «Арсеналом» и «Челси». Однако он был не уверен в желании перебраться в топ-клуб, где есть ярко выраженный первый номер.

«Это было в 2009-м. Карло Кудичини покинул «Челси», клуб искал второго вратаря. Петр Чех меня знал и хотел, чтобы я перешёл в команду. Мне позвонил агент Чеха Виктор Коларж и спросил, хочу ли я в «Челси». Я ответил: «Не знаю». Он начал на меня кричать: «Да очередь вратарей бы выстроилась, чтобы попасть в такой клуб!»

У меня была ещё одна возможность попасть в АПЛ: в 2005-м я понравился Арсену Венгеру, был интерес со стороны лондонского «Арсенала», но до перехода не дошло», — приводит слова Чонтофальски Metaratings.

Напомним, Чонтофальски выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 год. Он был вторым вратарём команды после Вячеслава Малафеева. За семь лет в «Зените» он провёл 45 матчей в Российской Премьер-Лиге и 14 игр — в Кубке России.