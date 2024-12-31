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Сутормин: у нас семейный спор — готовить оливье с колбасой или с мясом

Сутормин: у нас семейный спор — готовить оливье с колбасой или с мясом
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Футболист «Ростова» Алексей Сутормин ответил на вопрос о новогоднем столе. Он заявил, что обязательным атрибутом на праздничном столе должен быть салат оливье. Однако в семье футболиста идут споры, с каким ингредиентом должен быть этот салат — с колбасой или с мясом.

— Что у вас будет на новогоднем столе в обязательном порядке?
— Оливье, мандарины — это то, что мне надо. У нас идёт семейный спор — готовить оливье с колбасой или с мясом, — сказал Алексей Сутормин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Сутормин выступает за «Ростов» на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Зениту».

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