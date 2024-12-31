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Дмитрий Андреев назвал обязательное блюдо на своём новогоднем столе — это не оливье

Дмитрий Андреев назвал обязательное блюдо на своём новогоднем столе — это не оливье
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал обязательное блюдо на своём новогоднем столе. Так, по его мнению, обязательный атрибут праздничного стола — салат «Сельдь под шубой».

«Главное новогоднее блюдо на моём столе? 100% сельдь под шубой, без этого вообще не вариант. Главное — её хорошо приготовить», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, Дмитрий Андреев до недавнего времени занимал пост спортивного директора «Оренбурга». В 2024 году его отстранили от футбола на один год за грубые высказывания в адрес арбитров. Андреев «наехал» на судей после матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

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