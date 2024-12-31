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Стало известно, кого «Ливерпуль» рассматривает в качестве потенциальной замены для Нуньеса

Стало известно, кого «Ливерпуль» рассматривает в качестве потенциальной замены для Нуньеса
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«Ливерпуль» готов продать 25-летнего нападающего Дарвина Нуньеса и уже определился, кто может стать потенциальной заменой для него. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы проявляют интерес к форварду «Ньюкасла» Александеру Исаку и нападающему «Интера» Маркусу Тюраму. В контракте футболиста итальянской команды указана сумма отступных в размере € 80 млн. Подчёркивается, что эта сумма меньше, чем та, которую запросят «сороки» за трансфер Исака.

В свою очередь, интерес к Нуньесу проявляет «Милан», уже сделавший предложение «Ливерпулю» об аренде нападающего до конца нынешнего сезона с обязательством выкупа летом. Трансфер уругвайского футболиста оценивается в € 45 млн.

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