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Арсений Логашов: напрягает, что красная икра подорожала в два раза

Арсений Логашов: напрягает, что красная икра подорожала в два раза
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Бывший футболист московского «Локомотива» Арсений Логашов рассказал, какое самое главное блюдо должно быть на новогоднем столе.

«У меня главное на новогоднем столе – салат оливье и красная икра. Она сейчас в два раза подорожала, конечно, напрягает. Раньше покупали 2 кг икры, а в этот Новый год пока ещё не купили ни одного (смеётся)», – приводит слова Логашова «РБ Спорт».

Арсений Логашов выступал за московский «Локомотив» в период с 2013 по 2016 год. За это время защитник провёл на поле 15 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

На данный момент Логашов выступает за футбольный клуб «Деньги Рокетов» из Медиалиги.

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