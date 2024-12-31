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«Арсенал» проявляет интерес к форварду из клуба АПЛ — Caught Offside

«Арсенал» проявляет интерес к форварду из клуба АПЛ — Caught Offside
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В «Арсенале» считают, что 25-летний центральный нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья может усилить линию нападения команды. Об этом сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Чарльза Уоттса.

По информации источника, интерес «канониров» к бразильскому футболисту активизировался в связи с травмой крайнего нападающего Букайо Саки, из-за которой он пропустит около двух месяцев. Однако подчёркивается, что «Вулверхэмптон» не желает расставаться с Куньей в середине сезона, поэтому для «Арсенала» будет проблематично приобрести его в январе.

В нынешнем сезоне Кунья принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Матеус Кунья Подробнее
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