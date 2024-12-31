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Стало известно, где может продолжить карьеру Джек Грилиш

Стало известно, где может продолжить карьеру Джек Грилиш
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29-летний крайний нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить карьеру в «Тоттенхэме» или «Ньюкасл Юнайтед», которые проявляют к нему интерес. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, потенциальный переход английского футболиста в названные клубы может состояться в период действия январского трансферного окна.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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