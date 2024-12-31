«Дерево не тонет». Соболев продемонстрировал, как он занимается вейксёрфингом в отпуске

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал 22-секундное видео, где он показал, как занимается вейксёрфингом (разновидность катания на волне за катером-буксировщиком). В конце ролика футболист упал в воду.

Соболев сопроводил данное видео комментарием «Дерево не тонет».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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