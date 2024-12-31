Павел Погребняк поделился своими ожиданиями от 2025 года

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал, какие блюда на новогоднем столе являются самыми главными, а также о своих ожиданиях от наступающего 2025 года.

«Новый год планирую отмечать дома, в кругу семьи. Для меня главное на новогоднем столе – оливье и селёдка под шубой.

Какое загадаю желание? Чтобы все были здоровы. Жду от 2025 года конкурентоспособного чемпионата России по футболу, каким он сейчас и выглядит, жду политических изменений с допуском наших команд и хорошего настроения», – приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Напомним, 40-летний футболист завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Последним клубом нападающего был екатеринбургский «Урал».