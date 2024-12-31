«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» проявляют интерес к защитнику «Барселоны» — MD

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» заинтересованы в 28-летнем центральном защитнике «Барселоны» Андреасе Кристенсене. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, туринский клуб наиболее активно проявляет интерес к датскому футболисту, поскольку двое его защитников Бремер и Хуан Кабаль выбыли до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок. Также в январе итальянский гранд может покинуть Данило.

В нынешнем сезоне Кристенсен принял участие в одном матче «Барселоны», в котором он получил травму ахиллового сухожилия. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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