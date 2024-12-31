Лотар Маттеус прокомментировал выход дортмундской «Боруссии» в финал ЛЧ в сезоне-2023/2024

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус поделился мнением о выходе дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024.

«Конечно, дортмундская «Боруссия» не всегда является одним из самых горячих кандидатов, когда речь идёт об участии в финале Лиги чемпионов. Но чёрно-жёлтые заслуженно вышли в финал. И там они провели выдающуюся игру, особенно в первом тайме, и заслуживали того, чтобы выйти вперед в матче с мадридским «Реалом».

На международном уровне есть не только ФК «Бавария» из Германии. Дортмундцы приехали туда, где мюнхенцы хотели бы быть. Да и дорога на «Уэмбли» была отнюдь не лёгкой с мадридским «Атлетико» и «ПСЖ». Однако они блестяще освоили её, особенно в домашних встречах. Это был заслуженный выход в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Маттеуса Sky Sports Germany.

В финале Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.