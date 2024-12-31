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Андрей Каряка: главное на новогоднем столе — оливье

Андрей Каряка: главное на новогоднем столе — оливье
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Бывший нападающий сборной России и «Крыльев Советов» Андрей Каряка ответил на вопрос, как он планирует отмечать Новый год.

«Новый год планирую отмечать в семейном кругу, главное на новогоднем столе – оливье, наверное. Ну и чтобы была ёлка и семья за новогодним столом.

Какое загадаю желание? Чтобы все близкие были здоровы. Есть ли у меня новогоднее настроение? В принципе, да», – приводит слова Каряки «РБ Спорт».

Каряка выступал в составе «Крыльев Советов» с 2000 по 2005 год. За этот период он принял участие в 155 матчах во всех турнирах, в которых отметился 56 голами и 25 результативными передачами. За сборную России футболист сыграл 28 матчей, где забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

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