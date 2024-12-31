Два немецких гранда следят за Ольмо, которого не смогла зарегистрировать «Барселона»

«Бавария» и леверкузенский «Байер» внимательно следят за ситуацией с 26-летним полузащитником Даниэлем Ольмо, которого «Барселона» не смогла зарегистрировать на вторую часть сезона испанской Примеры. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в «РБ Лейпциг», из которого испанский футболист перешёл в каталонский клуб минувшим летом, удивлены ситуацией, сложившейся вокруг него, и дали понять, что открыты к возвращению полузащитника.

Ранее издание Mundo Deportivo также сообщило, что Ла Лига повторно отказала сине-гранатовым в регистрации Ольмо на вторую часть сезона. Подчёркивалось, что «Барселона» сможет заявить хавбека, а также нападающего Пау Виктора, только если будет одобрена сделка по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

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