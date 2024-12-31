Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два немецких гранда следят за Ольмо, которого не смогла зарегистрировать «Барселона»

Два немецких гранда следят за Ольмо, которого не смогла зарегистрировать «Барселона»
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» и леверкузенский «Байер» внимательно следят за ситуацией с 26-летним полузащитником Даниэлем Ольмо, которого «Барселона» не смогла зарегистрировать на вторую часть сезона испанской Примеры. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в «РБ Лейпциг», из которого испанский футболист перешёл в каталонский клуб минувшим летом, удивлены ситуацией, сложившейся вокруг него, и дали понять, что открыты к возвращению полузащитника.

Ранее издание Mundo Deportivo также сообщило, что Ла Лига повторно отказала сине-гранатовым в регистрации Ольмо на вторую часть сезона. Подчёркивалось, что «Барселона» сможет заявить хавбека, а также нападающего Пау Виктора, только если будет одобрена сделка по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Даниэль Ольмо Подробнее
Материалы по теме
В руководстве Ла Лиги отреагировали на решение суда по поводу Ольмо и Виктора

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android