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Гари Невилл: я проснулся и почувствовал, что «Манчестер Юнайтед» проиграет

Гари Невилл: я проснулся и почувствовал, что «Манчестер Юнайтед» проиграет
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение «красных дьяволов» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 4'     0:2 Жоэлинтон – 19'    

«Это мрачно, это действительно так. Вы всегда с нетерпением ждёте игры на «Олд Траффорд», но я проснулся сегодня утром и почувствовал, что «Манчестер Юнайтед» проиграет. Не думал, что они победят, потому что у «Ньюкасла» лучшая команда, с лучшими игроками, и у них есть тренер с большим опытом в этой лиге. Когда увидел команду, то был почти уверен, что «Манчестер Юнайтед» не выиграет.

Я не всегда так думаю, потому что не всегда хорош в прогнозах, но, когда увидел полузащиту Каземиро и Эриксена, а также тройку защитников де Лигта, Мартинеса и Магуайра, крайних защитников и Зиркзее в левом кармане, я подумал, что нет баланса», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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