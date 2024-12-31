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«Спасибо, что вдохновляешь меня». Роналду поздравил маму с днём рождения

«Спасибо, что вдохновляешь меня». Роналду поздравил маму с днём рождения
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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил с днём рождения свою маму Долореш Айверу, которой сегодня, 31 декабря, исполняется 70 лет.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

«С днём рождения, мама! Спасибо за то, что вдохновляешь меня каждый день, а также за безоговорочную поддержку. Я люблю тебя!» — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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