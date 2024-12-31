Анчелотти — об игроке «Комо»: он может стать будущим «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступление полузащитника итальянского футбольного клуба «Комо» Николаса Паса, который является воспитанником испанского клуба, в текущем сезоне.

«Пас — игрок, за которым мы много следим, он действительно хорош, он очень талантлив. Этот год тренировок вдали от «Реала» пошёл ему на пользу. Мы считаем, что он игрок, который может стать будущим мадридского «Реала», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

В текущем сезоне Николас Пас провёл за «Комо» в итальянской Серии А 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.