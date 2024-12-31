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Агент защитника «Ростова» Сако сообщил об интересе к игроку от клубов из топ-5 лиг

Агент защитника «Ростова» Сако сообщил об интересе к игроку от клубов из топ-5 лиг
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Агент Нассер Диалло, представляющий интересы 28-летнего центрального защитника «Ростова» Умара Сако, ответил на вопрос об интересе к его клиенту со стороны клубов из Европы.

«Да, мой клиент действительно интересен командам из топ-5 лиг, но он игрок «Ростова» и готов биться за клуб», — приводит слова Диалло «Евро-Футбол.Ру».

Сако выступает в составе «Ростова» с января 2024 года. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Умар Сако Подробнее
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