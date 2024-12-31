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Игрок «Вест Хэма» Антонио выписан из больницы после ДТП — Джейкобс

Игрок «Вест Хэма» Антонио выписан из больницы после ДТП — Джейкобс
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио был выписан из больницы, куда он попал после аварии, произошедшей 7 декабря 2024 года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, теперь футболист продолжит процесс реабилитации дома. Ранее главный тренер «молотобойцев» Хулен Лопетеги сообщил, что Антонио сломал бедренную кость.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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