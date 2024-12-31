Владимир Кузьмичëв: лучший тренер первой части РПЛ? Станкович

Известный российский футбольный агент Владимир Кузьмичёв объяснил свой выбор лучшего тренера первой части Российской Премьер-Лиги, которым, по его мнению, является Деян Станкович из московского «Спартака».

«Лучший тренер первой части РПЛ? Для меня — Станкович, тут даже без сомнений. Он провёл очень хорошую работу, и для меня он лучший. При нём прибавляют игроки, а это главное», — приводит слова Кузьмичëва «РБ Спорт».

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Деян Станкович возглавил московский «Спартак» летом 2024 года.