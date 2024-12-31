Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Кузьмичëв: лучший тренер первой части РПЛ? Станкович

Владимир Кузьмичëв: лучший тренер первой части РПЛ? Станкович
Комментарии

Известный российский футбольный агент Владимир Кузьмичёв объяснил свой выбор лучшего тренера первой части Российской Премьер-Лиги, которым, по его мнению, является Деян Станкович из московского «Спартака».

«Лучший тренер первой части РПЛ? Для меня — Станкович, тут даже без сомнений. Он провёл очень хорошую работу, и для меня он лучший. При нём прибавляют игроки, а это главное», — приводит слова Кузьмичëва «РБ Спорт».

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Деян Станкович возглавил московский «Спартак» летом 2024 года.

Материалы по теме
Кузьмичёв заявил, что хочет извиниться перед Малышевым за поведение Шпинёва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android