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«Это будет невероятно». Моуринью подтвердил желание возглавить сборную в будущем

«Это будет невероятно». Моуринью подтвердил желание возглавить сборную в будущем
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос, хотел ли бы он в будущем возглавить какую-либо национальную команду.

«Да. Я хочу сыграть на чемпионате Европы или на чемпионате мира, объединить всю страну вокруг команды, как я уже много раз делал с клубами. Хочу сделать это ради футбола и того, что представляет собой этот вид спорта. Это будет невероятно», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Португальский специалист занял должность главного тренера «Фенербахче» минувшим летом. За этот период под его руководством турецкий клуб принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых 15 раз победил, шесть раз сыграл вничью и пять раз потерпел поражение.

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