«Наполи» объявил о расторжении контракта с защитником Мариу Руем

Итальянский футбольный клуб «Наполи» объявил о расторжении контракта с 33-летним защитником клуба Мариу Руем.

«Наполи» и Мариу Руй объявляют, что они взаимно согласились расторгнуть действующие контракты с 30 декабря 2024 года.

«Наполи» благодарит Марио Руя за его преданность делу в течение многих лет, проведённых в синей майке, и желает ему всего наилучшего в продолжении карьеры», — говорится в заявлении клуба, размещённом на официальном сайте команды.

В текущем сезоне Мариу Руй не провёл ни одного матча в футболке «Наполи».

Мариу Руй перешёл в «Наполи» зимой 2018 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 5,75 млн по версии Transfermarkt.