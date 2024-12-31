Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» объявил о расторжении контракта с защитником Мариу Руем

«Наполи» объявил о расторжении контракта с защитником Мариу Руем
Комментарии

Итальянский футбольный клуб «Наполи» объявил о расторжении контракта с 33-летним защитником клуба Мариу Руем.

«Наполи» и Мариу Руй объявляют, что они взаимно согласились расторгнуть действующие контракты с 30 декабря 2024 года.

«Наполи» благодарит Марио Руя за его преданность делу в течение многих лет, проведённых в синей майке, и желает ему всего наилучшего в продолжении карьеры», — говорится в заявлении клуба, размещённом на официальном сайте команды.

В текущем сезоне Мариу Руй не провёл ни одного матча в футболке «Наполи».

Мариу Руй перешёл в «Наполи» зимой 2018 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 5,75 млн по версии Transfermarkt.

Материалы по теме
Корнеев заявил, что нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку не является сбитым лётчиком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android