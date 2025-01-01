Моуринью высказался о кризисе в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос о кризисе в «Манчестер Сити», который возглавляет испанский специалист Хосеп Гвардиола.

— Кризис «Манчестер Сити» Гвардиолы показывает важность ментального аспекта, ведь все футболисты, за исключением Родри, остались, но результаты пугающе плохи?

— Только Пеп [Гвардиола] может говорить со знанием дела о причине происходящего. Всё остальное банально и поверхностно, — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

В последних 10 матчах во всех турнирах команда Гвардиолы два раза победила, три раза сыграла вничью и пять раз потерпела поражение.

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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: