Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: Федорищев занялся не своим делом

Непомнящий: Федорищев занялся не своим делом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Камеруна и множества клубов Российской Премьер-Лиги Валерий Непомнящий прокомментировал высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе.

– Не хочу вдаваться в детали, но да, [выступление Федорищева меня] сильно удивило. Обычно такие вопросы решаются иначе. Грамотнее было бы хорошенько всë проработать и потом как бы грохнуть и показать, доказать. Когда сейчас сказали, что 10 команд в этом замешаны, меня это сильно покоробило… Поэтому я не очень доволен этой ситуацией. Но не отрицаю, что дыма без огня не бывает.

– Ощущение, что губернатор занялся не своим делом...
– Ну конечно. Это очень серьёзная тема. Но её нужно было проработать по-другому, — приводит слова Непомнящего «Спорт день за днём».

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

Материалы по теме
«А остальные участвуют?» Сёмин — про заявления Федорищева о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android