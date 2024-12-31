Непомнящий: Федорищев занялся не своим делом

Бывший главный тренер сборной Камеруна и множества клубов Российской Премьер-Лиги Валерий Непомнящий прокомментировал высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе.

– Не хочу вдаваться в детали, но да, [выступление Федорищева меня] сильно удивило. Обычно такие вопросы решаются иначе. Грамотнее было бы хорошенько всë проработать и потом как бы грохнуть и показать, доказать. Когда сейчас сказали, что 10 команд в этом замешаны, меня это сильно покоробило… Поэтому я не очень доволен этой ситуацией. Но не отрицаю, что дыма без огня не бывает.

– Ощущение, что губернатор занялся не своим делом...

– Ну конечно. Это очень серьёзная тема. Но её нужно было проработать по-другому, — приводит слова Непомнящего «Спорт день за днём».

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.