«Арсенал» опережает «Челси» и «Ливерпуль» в борьбе за звезду Бундеслиги

«Арсенал» обгоняет «Челси» и «Ливерпуль» в борьбе за подписание 25-летнего нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «канониры» уже связались с немецким клубом, чтобы узнать детали потенциального трансфера египетского футболиста. Подчёркивается, что Мармуш не дал положительного ответа в ходе последних переговоров с «Айнтрахтом» о продлении его контракта, который заканчивается летом 2027 года.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Мармуша составляет € 60 млн.

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