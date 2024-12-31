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Тульский «Арсенал» подписал полузащитника сборной Доминиканы Рейеса

Тульский «Арсенал» подписал полузащитника сборной Доминиканы Рейеса
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Тульский «Арсенал» подписал полузащитника сборной Доминиканы Эдарлина Рейеса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Срок контракта составил 2,5 года.

Последним клубом 27-летнего футболиста был казахстанский «Елимай», за который он выступал с июля 2024 года. За этот период Рейес принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

В течение карьеры Рейес также выступал за такие клубы, как «Реал Санта-Крус», «Олвэйс Реди» и другие.

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