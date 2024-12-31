Дуглас Сантос опубликовал фото с экс-нападающим «Зенита» Халком

Левый защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос в своём аккаунте в социальной сети поделился фотографией с бывшим нападающим сине-бело-голубых Халком, который на текущий момент играет за «Атлетико Минейро».

«Маленькая игра со звёздными игроками», — написал Сантос.

Фото: Из личного архива Дугласа Сантоса

Также защитник «Зенита» поделился видео, где он в компании Халка и других товарищей играет в сепактакрау (вид спорта, сочетающий в себе элементы футбола и волейбола).

Халк выступал в составе санкт-петербургского клуба с 2012 по 2016 год. За этот период он принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 59 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» Халк выигрывал чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.

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